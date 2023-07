Neue W&W-Serie "Vorarlberg goes Wien": Wie Ramona gegen den Strich tanzt

Ballett ist klassisch, elegant und brutal, aber muss das sein? Blutige Füße und militanter Drill sind keine Randerscheinungen der Tanzart, an der schon die Träume unzähliger Menschen zerschellt sind. Ramona Schmid (37) glaubt, dass es auch anders geht. Die gebürtige Harderin wohnt in Wien und arbeitet als Online-Ballettlehrerin für Tanzbegeisterte auf der ganzen Welt. Dabei lässt sie den Tanz um die Spitze des Spitzentanzes links liegen und unterrichtet ein Ballett, das den Tanzenden helfen soll, sich im eigenen Körper wohl zu fühlen.

Die gebürtige Lustnauerin Ramona lebt nun in Wien.

Die gebürtige Lustnauerin Ramona lebt nun in Wien.

Die gebürtige Lustnauerin Ramona lebt nun in Wien.

Ein Anfang mit schnellem Ende

„Als Kind habe ich oft die Jukebox aufgedreht und bis zum Schwitzen getanzt. Daher war es naheliegend, dass ich mit Ballett anfange. Als ich dann aber einmal in der Klasse gemerkt habe, das alle Kinder gleich ausschauen, empfand ich das als unglaublich einschüchternd. Dann habe ich eine Pause eingelegt, die 20 Jahre andauerte“, erinnert sich die Pädagogin zurück. Erst mit 26, damals arbeitete Schmid in Basel als Goldschmiedin, wurde sie von einer Freundin dazu gebracht, das Ballett wieder aufzunehmen. „Die erste Einheit war so intensiv, ich habe noch die ganze Nacht davon geträumt. Da es aber schon fest stand, dass ich 2012 nach Wien ziehen werde, versprach ich mir, auch dort eine Ballett-Klasse für Erwachsene aufzusuchen“, gesteht Schmid.