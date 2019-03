Neue Wohnräume in Gisingen

Bauupdate der drei größten Neubauwohnprojekte im „Wohnzimmer Feldkirchs“.

FELDKIRCH-GISINGEN Beim größten Wohnbauprojekt das „Illufer“ an der Hämmerlestraße laufen die Arbeiten auf Hochtouren: „So werden derzeit die Elektro- und Haustechnikinstallationen komplettiert und auch ansonsten wird eifrig am Innenausbau gearbeitet. Während der Trockenbau und die Verlegung des Estrichs in den Häusern 30 und 36 bereits abgeschlossen sind und dort mit den Fliesenarbeiten bereits begonnen wurde, laufen diese Arbeiten im Haus 34 noch“ so der Projektleiter Herbert Graf. Zusätzlich werden die Türen eingebaut und Malerarbeiten sind im Gange. Auch die Arbeiten an der Außenanlage haben begonnen. Die Bauarbeiten laufen nach Plan und die Fertigstellung ist für August 2019 geplant.