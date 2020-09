Neue Wege bei den Walter Buaba

Die Walter Buaba spielen auch in der kommenden Saison in der zweiten Vorarlberger Landesliga

Die Walter Buaba spielen auch in der kommenden Saison in der zweiten Vorarlberger Landesliga ©Michael Mäser

Der traditionelle Rankler Eishockeyclub blickt in eine vielversprechende Zukunft.

Rankweil. In den vergangenen beiden Saison spielten die Walter Buaba gemeinsam in einer Spielgemeinschaft mit dem HC Rankweil in der zweiten Vorarlberger Landesliga und holten sich dabei zweimal in Folge den Meistertitel. Nachdem nun aber wieder beide Teams eigene Wege gehen wollen, wurde die Kooperation im Sommer aufgelöst.

Kaderplanungen sind abgeschlossen

Die Walter Buaba werden auch in der kommenden Saison wieder an der VEHL2, der zweithöchsten Liga im Lande teilnehmen. Dazu konnte in den vergangenen Wochen auch der Kader geformt werden und neben Spielertrainer Jörg Taibel umfasst das Rankweiler Team 20 Feldspieler sowie 2 Torhüter. “Die Entwicklung des Vereins ist super und ich freue mich auf die kommende Saison und die Zukunft der Walter Buaba. Wir hatten noch nie einen größeren Kader als diese Saison und das zeigt uns, dass wir vieles richtig machen“, zeigt sich auch Präsident und Vereinsgründer Walter Beck mit den Planungen zufrieden.

Neuer Hauptsponsor für die Walter Buaba