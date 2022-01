Neue Wege auf Piazzollas Spuren

Dynamischer Auftritt von „Caminos Nuevos“ im Theater am Saumarkt

Im dritten Anlauf aufgrund der Coronamaßnahmen, wurde das Tangoensemble schon sehnsüchtig vom Publikum erwartet. Der Akkordeonvirtuose Raphael Brunner, welcher im Vorjahr in anderer Besetzung schon einmal im Saumarkt Tango Nuevo erklingen ließ, hatte auch heuer wieder sehr talentierte tangobegeisterte Musiker um sich geschart. Monica Tarcsay an der Violine, Juan Carlos Díaz an der Querflöte und Altflöte sowie Stefan Greussing am gesamten Schlagwerk vom Schlagzeug bis hin zur Marimba, entfachten ein furioses rhythmisches und harmonisches Tangofeuerwerk.