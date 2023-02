Neue Visionen für die Jugendinformation

Mitarbeiterinnen von Jugendinformationseinrichtungen in Luxemburg waren auf Studienbesuch in Vorarlberg.

Wie funktioniert die Jugendinformation in Vorarlberg? Was bietet die aha Jugendinfo Vorarlberg jungen Menschen im Ländle? Was sind aha card und aha plus? Fünf Besucherinnen aus Luxemburg tauschten sich über diese und viele weitere Fragen im Rahmen eines Studienbesuchs mit den aha-Mitarbeitenden aus. „Wir sind dabei, eine dritte Infostelle in Luxemburg aufzubauen und möchten den Wiedererkennungswert der Jugendinfopunkte steigern. Im Austausch mit den Vorarlberger Kolleg*innen haben wir eine andere Vision derselben Arbeit kennengelernt“, sagt Nathalie Lobato von der luxemburgischen Jugendorganisation Nordstadjugend.