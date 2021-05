Neue Veranstaltungsreihe für Familien in Bludenz

Bludenz. Ende Mai startet in Bludenz ein neues Veranstaltungsformat speziell für Familien.

Bei „Familie im Gespräch“ kommt alles auf den Tisch, was Eltern und Kinder in ihrem Alltag bewegt. Den Anfang macht dabei ein Vortrag zum Thema „Tipps und Tricks im Alltag mit Kindern“.

Jeder Elternteil kennt sie, die Alltagssituationen, die einen an den Rand der Verzweiflung bringen. Wenn alles gute Zureden, Erklären oder Überreden nichts mehr nützt. Dann ist guter Rat teuer. In ihrem Vortrag „Tipps und Tricks im Alltag mit Kindern“ gibt die diplomierte Sozialmanagerin und Eltern-Trainerin Manuela Lang Hilfestellung, wie man in herausfordernden Alltagssituationen die Nerven behält. Als zweifache Mutter kennt sie die Tücken und Reibungspunkte, die im täglichen Zusammensein mit Kindern lauern und weiß, wie man diesen am besten mit Gelassenheit und ohne Selbstzweifel begegnet.