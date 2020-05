Neue Urnenwände am Friedhof

Die Sanierungsarbeiten am Friedhof von Weiler gehen in die finale Phase.

Nachdem in den vergangenen Jahren auf dem Friedhof von Weiler an vielen Stellen vor den Gräbern der Rasen eingesunken ist, wurde in den letzten Wochen ein Großteil der Rasenflächen zwischen den Gräbern abgetragen und mit Kies aufgefüllt. So konnten die vielen Senkungen ausgeglichen und die Grabeinfassungen neu gesetzt werden. Im Bauhof stellte in der Zwischenzeit Leiter Martin Kathan die beiden Urnenwände fertig, welche in dieser Woche ost- und südseitig der Kirche aufgestellt werden. Die Kosten für die neuen Urnenwände werden von der Gemeinde mit rund 40.000 Euro beziffert. Im Zuge dieser Instandhaltungsarbeiten wurde in den letzten Tagen auch die in die Jahre gekommene Friedhofsbeleuchtung erneuert. MIMA