Neue Urnengräber am Waldfriedhof in Rankweil

Die Marktgemeinde Rankweil hat am Waldfriedhof in Rankweil 64 neue Urnengräber errichtet. Die Erweiterung war aufgrund der großen Nachfrage an Feuerbestattungen notwendig geworden.

Von den zuvor bestehenden 360 Urnengräbern sind derzeit nur noch acht frei. „Eine Erweiterung der Urnengräber war deshalb dringend erforderlich“, verdeutlicht der stellvertretende Leiter des Bauhofs Rankweil, Thomas Lins. Er rechnet langfristig mit einem weiter steigenden Bedarf.