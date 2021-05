Neue Uraufführung des aktionstheater ensemble „lonely ballads: ZWEI“

Das Stück „lonely ballads: ZWEI“ von Martin Gruber und dem aktionstheater ensemble feiert am Dienstag, 1. Juni 2021, im Theater Kosmos im Rahmen des Bregenzer Frühlings seine Premiere.

„Lassen Sie uns zum nahenden Ende der Pandemie die schaurig-schöne Einsamkeit gemeinsam erleben“, so Martin Gruber.

Die Pandemie hat auch die Mitglieder des aktionstheater ensemble auf sich selbst zurückgeworfen. Was am Ende bleibt, sind persönliche Bestandsaufnahmen. In einem sprachlichen und physischen Parforceritt werden Angst-Themen, seien sie nun privater oder gesellschaftspolitischer Natur, manisch durchdekliniert. Jedoch das Nachdenken über Femizide, drohende Umweltkatastrophen, Wiederanstieg von Antisemitismus oder die eigene soziale Abstiegsangst gerät zum narzisstischen Seelenstriptease.

Umringt von Musikerinnen und Musikern werden die Schauspieler/-innen einzeln und nacheinander in die Mitte geworfen. Einsam sprechen sie davon, wie gut sie doch in ihren Singlewohnungen zurechtkommen. „Erst jetzt ist mir bewusst geworden, wie gut ich, trotz aller Wirrnisse, mit mir alleine klarkomme“, meint die eine. Sie feilt, wie alle anderen auch, an der Optimierung ihrer Solo-Karriere. Ein anderer, verlassen von seiner Partnerin und vorerst gescheitert an seinen profeministischen Idealen, arbeitet an einem funktionierenden Lebenskonzept … Jegliche Selbstbeteuerungen wollen aber nicht so recht gelingen.

Verzweifelt versuchen die Protagonistinnen und Protagonisten in diesem zweiten Teil des Diptychons von Martin Gruber und seinem preisgekrönten aktionstheater ensemble gegen die Melancholie der einsamen Balladen anzukämpfen. Die Sprache versagt. Was an Hoffnung bleibt, mag hinter den Balladen verborgen sein.

„Es freut mich, dass Theatermacher Martin Gruber und sein mehrfach ausgezeichnetes aktionstheater ensemble im Rahmen des Bregenzer Frühlings Anfang Juni in Bregenz zu Gast sein werden. Das freie Theater bringt gesellschaftlich wie politisch hochaktuelle Themen kreativ auf die Bühne – so auch heuer mit lonely ballads: ZWEI“, sagt Michael Ritsch.

"Martin Grubers aktionstheater verspricht immer einen schonungslosen Abend. Dabei blickt er diesmal mit seinem Ensemble darauf, was diese Pandemie mit uns persönlich macht. Ich freue mich auf einen Abend, der sicher zum gesellschaftlichen Diskurs und zur Selbstreflexion anstößt“, so Michael Rauth, Stadtrat für Kultur.

lonely ballads: ZWEI

Uraufführung von Martin Gruber und aktionstheater ensemble

in Koproduktion mit Kulturservice der Landeshauptstadt Bregenz im Rahmen des internationalen Festivals Bregenzer Frühling

in Kooperation mit Werk X

Dienstag, 1. Juni 19.30 Uhr Uraufführung

Mittwoch, 2. Juni, Donnerstag, 3. Juni, Freitag, 4. Juni jeweils 19.30 Uhr

im Theater Kosmos Bregenz (Mariahilfstraße 29, 6900 Bregenz)

Karten bei Bregenz Tourismus: T +43 5574 4080, tourismus@bregenz.at, https://www.events-vorarlberg.at/

Konzept, Regie, Choreografie: Martin Gruber | Text: Martin Gruber, aktionstheater ensemble | Dramaturgie: Martin Ojster | Musikalische Leitung: Kristian Musser, Nadine Abado, Andreas Dauböck | Bühne, Kostüme: Valerie Lutz | Video: Maximilian Traxl | Regieassistenz: Pia Nives Welser | Mitarbeit: Felix Dietlinger, Hacer Göcen

Mit: Thomas Kolle, Tamara Stern, Benjamin Vanyek und Nadine Abado, Andreas Dauböck, Simon Gramberger, Kristian Musser, Joachim Rigler, Simon Scharinger