Neue Übungsleiter der Turnerschaft

Vier Mitglieder schlossen umfangreiche Ausbildung ab.

Die vier langjährigen Trainer der Turnerschaft Göfis haben in Wattens/Tirol die Ausbildung in drei Modulen absolviert. Mit der anschließend erfolgreich abgelegten Prüfung können sie nun stolz das Abschluss-Zertifikat zum „zertifizierten Übungsleiter des ÖFT (Österr. Fachverband für Turnen)“ vorweisen. In insgesamt acht Tagen mussten die Themen Bewegungslehre, Grundlagen Biomechanik und Anatomie, Trainingslehre, Helfen und Sichern, Erarbeitung einzelner Turnelemente an den Geräten und vieles mehr, in theoretischen und praktischen Einheiten erlernt werden, damit anschließend zur Prüfung angetreten werden konnte.