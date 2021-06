Neue Übungsleiter beim RV Dornbirn

Der steigende Nachwuchs soll auch in Zukunft perfekte Trainingsbedingungen haben.

Nach dem theoretischen Ausbildungsteil folgt im Herbst noch der Praxisteil in den jeweiligen Sparten bzw. Sportarten. „Um die Nachwuchstalente im Verein entsprechend fördern und fordern zu können, braucht es viele gute, motivierte Trainer. Unser Verein hat das große Glück, zahlreiche, engagierte, ehrenamtlich tätige Trainerinnen und Trainer zu haben“, betont Obfrau Angela Feurstein.

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder steigt kontinuierlich, deshalb ist man auf die neuen Übungsleiterinnen und -leiter und deren Mithilfe angewiesen. „Ganz besonders freut es uns, dass so viele Jugendliche und Jungtrainerinnen daran teilgenommen haben. Selbst haben sie die Trainings von klein auf beim RV Dornbirn besucht und geben nun ihre Erfahrungen gerne an die Kleinen weiter – vielen Dank und super!“, so Feurstein.