Neue Trainingsstätte für die Dornbirner Frauen

Eine riesengroße Freude herrscht bei der Frauen-Abteilung von FC Dornbirn.

Zusammen mit FCD-Geschäftsführer Werner Brunold, Vorstandsmitglied Thomas Türtscher, dem Trainerteam Günther Kerber , Norbert Lammer , Urs Mathis und Pierce Lange feierten die Ladies der Rothosen inklusive der Eltern ihre neue Trainingsstätte. Am Sportplatz „Rote Erde“ werden die Trainingseiheiten absolviert, die Meisterschaftsspiele werden nach wie vor auf der Birkenwiese ausgetragen.

„Die Idee eine eigene Trainingsstätte zu besitzen war schon lange ein Traum von mir. Dieser Wunsch ging nun nach Gesprächen mit der Stadt Dornbirn früher als erwartet in Erfüllung. Das ist für uns zukunftsweisend und gibt es neue gute sportliche Zukunftsperspektiven. Wir verfügen über unsere eigene Sportanlage mit dem Spielfeld, Umkleidekabinen und einem Klubheim plus einem Kinderspielplatz“, sagt Günther Kerber. Und wenn es in der Nähe vom Sportplatz Rote Erde dann bald einen neuen Autobahnanschluss vor Dornbirn Süd gibt, ist die Zufahrt zur Trainingsstätte viel schneller.