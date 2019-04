Neue Trainersuche und Abstiegssorgen

Vor dem Frühjahrsstart hat FFC Vorderland Trainer Bernhard Summer per Saisonende seinen Rücktritt erklärt.

Mit Marco Pamminger hat der Klub FFC Vorderland zu gleichem Zeitpunkt in einer Aussendung mit Marco Pamminger schon seinen Nachfolger präsentiert. Wie jetzt die „VN“ von Pamminger selbst erfahren haben, wird er nicht neuer Coach von Vorderland. „Unterschiedliche Auffassungen von beiden Seiten führten vor dem Antritt zur einvernehmlichen Trennung. Werde die Herausforderung und die eigentlich reizvolle Aufgabe nach reiflicher Überlegung nicht annehmen. Der Klub und ich haben festgestellt, das die Ansichten nicht dieselben sind“, so Marco Pamminger im VN-Telefonat. Der Frauen Bundesligist aus dem Ländle ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Bernhard Summer. „„Eine wirklich bittere Niederlage. Haben nur das Toreschießen vergessen und dem Gegner das Treffen ins Schwarze viel zu leicht gemacht. Die starke Leistung wurde leider wieder nicht belohnt“, sagt ein enttäuschter FFC Vorderland Coach Bernhard Summer nach der 1:4-Pleite in Neulengbach. Damit sind die Abstiegssorgen von Jasmine Kirchmann und Co. wieder viel größer geworden. Mehr als ein halbes Dutzend an sogenannten Hundertprozentigen Topchancen haben Nazareth Gutierrez, Andrea Palsdottir, Patricia Pfanner, Verena Müller nicht verwertet. Zudem traf Legionärin Andrea Palsdottir nur die Torumrandung. Jetzt warten auf Vorderland fünf Endspiele um im so schweren zweiten Jahr in der Bundesliga den Ligaerhalt zu fixieren.