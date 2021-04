Neue Termine für Freudenhaus-Veranstaltungen

Das Mai- und Juni-Programm muss erneut verschoben werden.

Lustenau. Schweren Herzens muss das Freudenhaus-Team nachdem bereits alle Veranstaltungen von April verschoben wurden, nun auch die im Mai und Juni vorgesehenen Aufführungen erneut absagen. Die aktuelle Lage und die daraus folgenden Maßnahmen und Begrenzungen machen einen Betrieb für den Verein derzeit nicht möglich. Zudem spitzt sich aktuell die Lage in Lustenau und ganz Vorarlberg zu, was die Planungssicherheit zusätzlich erschwert. „Zu lange schon arbeiten wir Organisatoren von Caravan hinter verschlossenen Türen an den Verschiebungen der Verschiebungen und neuen Terminen, die wir unserem Publikum schon bald präsentieren möchten“, so Roman Zöhrer, Obmann von Caravan. Das Freudenhaus-Team ist bemüht, für alle Veranstaltungen einen neuerlichen Ersatztermin zu finden und bittet um Geduld und Verständnis.