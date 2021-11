Neue Strecken für Gisingers Radfahrer

Ortsvorsteher Peter Stieger über Corona, Einschränkungen und neue Wege für Pedalritter.

Weniger erfreulich, dennoch mit Blick in eine bessere Zukunft, ist ebenfalls die Verkehrslage in Gisingen. „Es ist ein Problem, das alle Fraktionen betrifft“, erklärt Ortsvorsteher Peter Stieger. Hotspots sind die Hämmerlestraße und vor allem die Bärenkreuzung. Positiv entwickelt sich jedoch das Radwegnetz in Feldkirch. Die Stadt Feldkirch ist bemüht, den Verkehr von der Noflerstraße wegzubekommen. „Dafür braucht es attraktive, nachhaltige Alternativen“, meint Stieger. Ende September hat der Stadtrat die Verordnungen zu den Fahrradstraßen „Churer Straße/Liechtensteiner Straße“ und „Stadionstraße/Am Oberen Riegel/Gatterweg“ beschlossen. Auf Basis des Radverkehrskonzeptes wurde in den vergangenen Monaten, gemeinsam mit dem Büro Besch und Partner aus Feldkirch und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, ein Gesamtkonzept für Fahrradstraßen in Feldkirch ausgearbeitet. Dieses sieht ein Netz aus mehreren Fahrradstraßen vor, die attraktive Radverbindungen abseits vielbefahrener Routen darstellen.