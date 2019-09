Neue StraÃŸe in Altach

An der Lirerstraße werden die Arbeiten am Umlegungsgebiet in den kommenden Wochen abgeschlossen.

Altach. Nach der Umlegung im Gebiet der Lirerstraße vor bereits einigen Jahren, erfolgte nun über die Sommermonate der Bau einer neuen Straße und der entsprechenden Infrastruktur.

Neue Straße „Im Hägle“