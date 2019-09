Neue starke Partner für FC Mohren Dornbirn

Rusch Metallbau in Dornbirn und Hörmann unterstützen den Zweitligist aus der Messestadt

Die Firmen Hörmann mit Hauptsitz in Deutschland und Rusch Metall in Dornbirn in der Lustenauerstraße haben sich nach Gesprächen mit FC Dornbirn Geschäftsführer Andreas Genser dazu entschlossen, den Zweitligist aus der Messestadt tatkräftig als Premiumsponsor zu unterstützen. Genser hofft auf eine langfristige angenehme Zusammenarbeit mit den beiden Firmen.

Rusch Metall in Dornbirn unterstützt vor allem die regionalen Vereine und Partner, wie es GF Wolfgang Rusch erläuterte und hier bietet sich der FC Mohren Dornbirn insbesondere an. Hörmann ist der Sponsor und Rusch Metall ist der regionale Partner in dieser Angelegenheit. „Wir sind gerne als Partner dabei einen regionalen Verein zu unterstützen. Hörmann als alleiniger Sponsor gibt es nicht. Immer nur in Partnerschaft mit einer anderen Firma“, so Toni Mayr von Hörmann Österreich (Zentrale in Österreich ist in Mondsee). Der Stammsitz von Hörmann ist im Raum Bielefeld.