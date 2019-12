Neue Standorte führen zu Frust bei Marktfahrern

Die Verlegung von Ständen des Wochenmarkts im Advent führt auch zu Unmut.

Dornbirn. Manche Standinhaber des Wochenmarktes entscheiden sich, mit Beginn des Christkindlemarktes ihre Winterpause anzutreten. Hart trifft es aber jene, die jahrein jahraus da sind, neue Standorte zugewiesen bekommen und dort von ihren Kunden nicht gefunden werden. „Wo sollen sie suchen, wenn die Marktstände während dieser Zeit komplett verstreut sind?“ Massud Safari ist verärgert, als am Samstag Mittag an seinem provisorischen Standort in der Schulgasse gähnende Leere herrscht, während normalerweise die Kunden bei ihm Schlange stehen. „Ich bin seit 24 Jahren auf dem Markt“. Und nicht nur er äußert seinen Unmut. Der Gemüsehändler ein paar Stände weiter ist ebenfalls sauer und will am Mittwoch vermutlich nicht kommen. Und die Frau neben den Griechischen Spezialitäten von Massud Safari macht sich Luft und ruft herüber: „Wenn das so ist, komme ich auch nicht – es rentiert sich nicht“.