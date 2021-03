Neue sportliche Möglichkeiten im Mösle

Derzeit laufen in Götzis die Planungen für zwei neue Hallenprojekte im Bereich des Mösle-Stadions.

Bereits weiter voran geschritten sind die Planungen für eine zweite Halle, welche in Kooperation mit der Marktgemeinde Götzis und dem Team der Vorarlberger Tenniszentrum GmbH umgesetzt werden soll. Ein Bereich dieses Hallenprojektes soll dabei direkt an die bestehende Tennishalle angebaut und ein anderer Bereich in den Bestand integriert werden. „Diese Halle wird in Zukunft Platz für fünf verschiedene Sportarten bieten und bei den Planungen wurde auf größtmögliche Nutzung des Raumes wert gelegt“, gibt Gemeinderat Längle einen Einblick. Neben zwei neuen Tennisplätzen sind auch drei Padel-Tennisplätze geplant, welche auch für Hallenfußball genutzt werden können. Zusätzlich wird es einen großzügig angelegten Dartraum geben, wo beste Möglichkeiten für den Dartsport gewährleistet werden und als fünfte Sportart wird Indoor-Golf angeboten. Als Ergänzung wird auch noch ein öffentliches WC eingerichtet und auch die WC-Situation im Bereich des Bogen-Sportvereines soll verbessert werden.