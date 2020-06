Neue Spieloase am Götzner Berg

Volksschule und Kindergarten sanieren und erweitern Pausenbereich

Götzis. Die Zeit von geschlossener Schule bzw. Kindergarten wurde am Götzner Berg aktiv genutzt. So waren diverse Mitarbeiter der Forstabteilung, des Wasserwerks und die Gemeindemitarbeiter mit involviert, als es darum die Freizeitmöglichkeiten für die Kinder und Schüler entsprechend zu verbessern. Der ganze Stolz der Volksschule ist das neue Klettergerüst, dass in den Pausen aber vor allem auch von den Kindern in der Ganztagesbetreuung im Rahmen der freien Zeiteinteilung intensiv genutzt wird. Beim Kindergarten wurde ein neuer Brunnen samt Wasserlauf und Pumpe installiert, der Wasserlauf ist so angelegt, dass das Wasser nicht mehr versickert und die Kinder damit nun in der warmen Jahreszeit über eine Möglichkeit zum Plantschen verfügen. CEG