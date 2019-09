Neue Skoda Modelle in Bürs präsentiert

Am vergangenen Donnerstag lud die Montfort Garage in Bürs ihre Kunden zur VIP-Präsentation der neuen Skoda Modelle Kamiq und Superb ein.

Bürs Pünktlich um 19 Uhr wurden die beiden neuen Modelle im Schauraum einer breiten Gästeschar vorgestellt. Bei musikalischer Umrahmung – Ex- Klostertaler Christian Torchiani – sowie feinen Speisen und Getränken konnten sich die Besucher vom neuen SUV und dem Premium Modell Superb überzeugen lassen. Geschäftsführer Markus Maier freute sich an diesem Abend neben Benjamin Nußbaum mit Desiree und Silvia Thaler auch Herbert und Margarethe Erhard sowie Werner und Michaela Knaus zu begrüßen. Weiters erlebten neben vielen anderen auch Günter und Anita Stemer, Christian Nasahl und Daphne Walch sowie Ralf Kuhn und Bettina Mangeng einen unterhaltsamen Abend im Autohaus Montfortgarage Bürs mit kulinarischen, gesellschaftlichen und musikalischen Highlights. Die neuen Modelle können am Samstag in beiden Betrieben in Götzis und Bürs beim Tag der offenen Tür besichtigt und Probe gefahren werden. VER