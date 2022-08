Neue Schwerpunkte für Götzis

Die politischen Partner in Götzis haben sich auf ein neues gemeinsames Arbeitsprogramm für die nächsten fünf Jahre geeinigt.

Das neue Arbeitsprogramm sieht auch vor, das Götzner Möslestadion mit zusätzlichen Photovoltaik – und Solaranlagen auf allen Dachflächen sowie Regenwassernutzung in Bezug auf Nachhaltigkeit zu einem Vorzeigestadion zu machen. Dazu wird die Region am Kumma gemeinsam mit Hohenems, Gaissau und Höchst auch das Aufnahmeverfahren zu einer KLAR! Region einleiten und so den Gemeinden eine zukunftsorientierte Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels ermöglichen.