Neue Schieberillen für Räder am Bahnhof

Am Bahnhof Lustenau sind Schieberillen für Fahrräder montiert worden.

Wie die VN Heimat bereits 2019 berichteten, gab es in der Vergangenheit immer wieder Meldungen von Bürgern, die ihrem Ärger über oft defekte Lifte am Bahnhof Luft machten. Sie forderten als Mindestlösung das Installieren von Schieberillen bei den Treppen. Denn, wenn der Lift nicht funktioniert, ist das Erreichen der Bahnsteige mit Rad, Kiki, Kinderwagen oder für Personen mit Gehbehinderung unmöglich. Mittlerweile funktioniere der Lift, wie Martin Flür, Bautechniker der ÖBB bestätigt. Die Schieberillen am Bahnhof Lustenau stellen für die Passagiere einen erheblichen Vorteil beim Erreichen der Züge und Busse dar. Im ganzen Land werden nun Schieberillen an den Bahnhöfen angebracht. „Überall dort, wo Treppen vorhanden sind, kommen diese Rillen zum Einsatz“, erklärt Flür.

„Wir freuen uns, dass nun wenigstens für die Radfahrer eine Verbesserung erzielt wurde“, sagt Manfred Hagen. Er zeigt sich erfreut darüber, dass die Lustenauer Initiative dazu geführt hat, auch in anderen Bahnhöfen Schieberillen zu montieren. In Bludenz, Hohenems, Dornbirn, Dornbirn Schoren und Riedenburg sind die fahrradfreundlichen Schienen bereits an den Treppen angebracht. „Die restlichen Bahnhöfe, bei denen in nächster Zeit keine Umbauarbeiten geplant sind, werden im Laufe des Jahres mit den Schienen bestückt“, so Flür. Die Nachrüstung erfolgt an den weiteren Bahnhöfen: Lauterach, Rankweil, Feldkirch sowie Langen am Arlberg.