Neue Rekordzeit im Bazorarennen

5. Auflage des „Bazora-Berg-Radrenna“ des WSV Fellengatter wieder ein voller Erfolg

In der Kategorie U12 weiblich räumte Rosa Gopp mit einer Zeit von 09:20,8 Platz eins ab. In der Altersklasse U12 männlich fuhr Matheo Burschen (10:06,1) aufs Siegertreppchen. Die Klasse U14 weiblich konnte Nina Breuss in der Zeit von 25:36,3 für sich gewinnen, während bei den Jungen U14 männlich Finn Bijlhouwer (19:41:30) Platz eins belegte. Bei den Mädchen U16 weiblich fuhren als erste Magdalena Keckeis und Chiara Burtscher vom WSV Fellengatter zeitgleich in 1:07:48 ins Ziel. Die Kategorie U16 männlich gewann Frederik Doshi in einer Zeit von 35:43. Alle Fahrer kamen sicher und unverletzt ins Ziel.