Neue Regierung: Die Reaktionen aus Vorarlberg

Am Freitagmittag stellte Karl Nehammer, designierter Bundeskanzler, sein neues Regierungsteam vor - so reagiert das Ländle.

"Klar ist: Diese Regierung ist aufgrund der Auflösungserscheinungen der ÖVP nicht mehr handlungsfähig", so FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi in einer Aussendung. Die neuerliche Regierungsumbildung bringe nicht die notwendige Stabilität im Land. "Die türkis-schwarzen Turbulenzen stoßen unser Land in eine tiefe Krise."

"Leadership, kein ÖVP-internes Chaos"

Fehlende Stabilität bereitet auch den NEOS Sorgen. "Diese ÖVP-Krise darf nicht zu einer Staatskrise werden. Offensichtlich bleibt nach Sebastian Kurz Rücktritt in der ÖVP kein Stein auf dem anderen", so der NEOS Landtagsklub in einer Aussendung. "Was es jetzt braucht, ist Empathie mit den Menschen und echtes Leadership, kein ÖVP-internes Chaos."