Neue Re-Use-Projekte und alte Bludenzer Machtkämpfe

In „Vorarlberg LIVE“ sind am Mittwoch Präsidiumsmitglied des Vorarlberger Gemeindeverbands Rainer Siegele zum Schwerpunktthema der Umweltwoche und weiters der Bludenzer SPÖ-Stadtrat Bernhard Corn zu Gast in der Sendung.

Rainer Siegele, Präsidium Vorarlberger Gemeindeverband

Rund um den Weltumwelttag am 5. Juni findet seit 2010 die Vorarlberger Umweltwoche statt. In diesem Jahr mit dem Schwerpunktthema Re-Use präsentierten die Initiatorinnen am Mittwoch wichtige Impulse, um über das eigene Handeln nachzudenken. „In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal großen Respekt und Dank für die über 15.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern der diesjährigen Landschaftsreinigung aussprechen“, sagte Mäders Bürgermeister Rainer Siegele, für Abfall und Umwelt zuständiges Präsidiumsmitglied im Vorarlberger Gemeindeverband: Bei der Landschaftsreinigung 2023 wurden sage und schreibe knapp 64 Tonnen Abfall von Wegesrändern, an Gewässern, an Straßen, Plätzen oder Wiesen eingesammelt. Das klinge zwar erschreckend, aber „die Zahl ist auch ein deutliches und wichtiges Signal dafür, dass wir es in der Hand haben. Sprichwörtlich!“ Die Umweltwoche, die vom 3. bis 11. Juni rund um den Weltumwelttag – am 5. Juni – stattfindet, würde die beiden Themen Abfall und Umwelt unter dem kräftigen Motto „Re-Use: Wieder verwenden statt wegwerfen. Weil es die Umwelt wert ist!“ verbinden und soll aufzeigen, dass die Umweltwoche vor allem auch von den Ideen und dem Engagement der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lebe.

Bernhard Corn, SPÖ-Stadtrat Bludenz

Gerne hätte der Bludenzer Fraktionsobmann Bernhard Corn den Vizebürgermeister-Posten in seinen Reihen behalten. Schließlich war die zurückgetretene Eva Peter ebenfalls von der SPÖ. Doch da machte die ÖVP bekanntlich nicht mit und nominierte mit Andrea Mallitsch ihre eigene Kandidation, die schließlich auch mit einer Stimme Mehrheit die Wahl gewann. Die kleinen Parteien, FPÖ und Die Grünen, ließen es sich anscheinend offen, wen sie wählen wollen, vermutete Corn gegenüber den Vorarlberger Nachrichten. Er geht davon aus, dass sich die Parteien vor der Wahl untereinander abgestimmt haben. Über die Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung und seine Zuständigkeitsbereiche Schulen, Kindergärten und Kleinkindbetreuung informiert Stadtrat Corn am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“.

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 17. Mai 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Rainer Siegele (Präsidium Vorarlberger Gemeindeverband) und Bernhard Corn (SPÖ-Stadtrat Bludenz)

Moderation: Pascal Pletsch (VOL.AT-Chefreporter)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

