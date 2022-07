Neue Räumlichkeiten für Meininger Jugend

Die Jugendarbeit Meiningen soll mittels Containerbauweise eine neue Heimat bekommen.

Meiningen. Vor rund zwei Jahren musste die Offene Jugendarbeit Meiningen ihre Räumlichkeiten in der Volksschule räumen und so zog der Jugendtreff vorübergehend in die ehemaligen Verkaufsräumlichkeiten der Bäckerei Kühne in die Winkelstraße. Hier sollen aber im Laufe des Jahres die Bauarbeiten für ein neues Wohnbauprojekt der Wohnbauselbsthilfe starten und deshalb müssen die Jugendlichen erneut umziehen.