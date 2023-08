Neue Räume für Bibliothek

Lustenaus Bibliothek wird umgebaut und mit DOCK 20 zusammengeschlossen.

Lustenau Die Bibliothek in der Pontenstraße wird saniert und mit der Paukerei sowie dem Kunst- und Kulturraum DOCK 20 zusammengeschlossen. Das hat die Gemeindevertretung im Mai einstimmig beschlossen. Nun ist es so weit: Noch bis 9. September können Bücher und diverse Medien am gewohnten Standort in Lustenaus Bibliothek ausgeliehen werden. Vom 10. bis 25. September ist die Bücherei zwecks Umzugs geschlossen. Dann wird für gut ein Jahr umgebaut. Die Bücherei schafft im „dô“ in der Dornbirner Straße eine Ausweichbibliothek, in der Bücher ganz gewohnt ausgeliehen werden können. Bibliotheksleiterin Alexandra Jank steht der Sanierung äußerst positiv gegenüber: „Wir gewinnen im Ponten Platz, schaffen Synergien mit der Kunst- und Kulturszene und werden barrierefrei“, freut sie sich.