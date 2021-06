Die neue Radzählstelle mit Radbarometer am Bodensee-Radweg im Bereich der Lochauer Hafenanlage zählt und zählt. Und bereits am 10. Juni um 14 Uhr wurde die Schallmauer von 200.000 Durchfahrten durchbrochen.

Neue Radzählstelle am Bodensee-Radweg in Lochau durchbricht 200.000er-Marke

Lochau. Die neue Radzählstelle mit Radbarometer am Bodensee-Radweg im Bereich des Lochauer Hafens zählt und zählt. So sind hier seit Mitte November 2020 bis dato über 200.000 Radlerinnen und Radler durchgefahren. Und der Sommer bringt tagtäglich sicher neue Rekorde.

Der Bodensee-Radweg ist die am stärksten frequentierte und beliebteste Radroute in ganz Vorarlberg. Er dient als wichtige überregionale und auch grenzüberschreitende Verbindung sowohl beim Alltags- als auch beim Freizeitradverkehr. In dem gerade beschlossenen Abkommen zwischen Bund und Land zur Investition in Großprojekte für den Radverkehr ist auch der Ausbau der Pipeline im Nahbereich der neuen Radzählstelle ein wichtiges Projekt. Schon jetzt kann anhand der Zähldaten die Bedeutung dieser speziellen Radroute von Lindau über Lochau nach Bregenz unterstrichen werden.

Jeder Radfahrende zählt

Die neue Radzählstelle inklusive dem in Vorarlberg entwickelten Radbarometer zeigt den Spaziergängern und Radfahrern, die hier am Lochauer Bodenseeufer zwischen dem Bahnhof Lochau-Hörbranz und der Hafenanlage auf dem Bodenseer-Radweg unterwegs sind, auf einem Display aktuell die Anzahl der Radlerinnen und Radler an, die dort täglich auf ihrem „Drahtesel“ vorbeifahren. Dazu wird auf einer anderen Skala die Gesamtsumme der Radler im laufenden Jahr abgebildet.

Anfang November 2020 wurde die Zählstelle samt Barometer vom Land Vorarlberg (Abteilung Straßenbau) installiert. Allein über die Wintermonate, vom Mitte November 2020 bis Ende März 2021, wurden trotz oft sehr widrigen Wetterverhältnissen bereits 58.000 Radler gezählt. Dies entspricht einem täglichen Durchschnitt von rund 530 Radlern.

Bis dato über 200.000 Durchfahrten

Mit dem Frühling und den wärmeren Temperaturen, aber auch mit der langsamen Öffnung der Corona-bedingt lange Zeit gesperrten deutsch-österreichischen Grenze, gehen die Zahlen jetzt rasant in die Höhe. Allein im Monat Mai wurden über 50.000 Durchfahrten gezählt, das sind täglich im Schnitt über 1.600 Durchfahrten. Der letzte Sonntag in diesem zudem äußerst kühlen Mai brachte mit rund 5.700 Durchfahrten einen ersten besonderen Rekord. Und bereits am 10. Juni um 14 Uhr wurde die Schallmauer von 200.000 Durchfahrten durchbrochen.

Zur Bewusstseinsbildung

„Ein solcher Radbarometer liefert nicht nur statistische Daten, er soll als sichtbares Zeichen auch dazu beitragen, dass möglichst viele dazu motiviert werden, das Rad als Alltagsverkehrsmittel auszuprobieren bzw. ganz auf dieses umzusteigen“, wie Katharina Schwendinger, Abteilung Straßenbau (VIIb), dazu mitteilt. Die Daten, welche auch online über www.vorarlberg.at abgefragt werden können, werden zur Erhebung des Radverkehrsaufkommens und deren Auswirkungen im Rahmen von straßenbaulich notwendigen Maßnahmen verwendet.

Durch die hohen Investitionen der vergangenen Jahre in das Vorarlberger Radinfrastrukturnetz konnten viele qualitativ hochwertige Radverbindungen errichtet bzw. entsprechend ausgebaut werden. In Vorarlberg liegt der Anteil des Radverkehrs etwa bei 16 Prozent. Diesen Anteil will man durch gezielte Förderungen des Radverkehrs noch weiter steigern.

