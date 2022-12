Neue Radboxen stehen bereit

Immer mehr Menschen steigen auf Bus und Zug um, um ihre täglichen Wege zurückzulegen. Damit die Kombination von Fahrrad und öffentlichem Verkehr zukünftig noch attraktiver ist, wurden am Bahnhof Schlins-Beschling neue VMOBIL Radboxen errichtet.

Die insgesamt 23 Radboxen in Doppelstockausführung sorgen dafür, dass Fahrräder zuverlässig vor Diebstahl und Wettereinflüssen geschützt sind. Die Anlage ist beim Zugang über die Gewerbestraße situiert, die Boxen sind mit einem elektronischen Schließsystem versehen. Reservieren lassen sie sich für einen Zeitraum von wahlweise einem Tag einer Woche oder einem Jahr. Auch die Preise wurden schon fixiert: Wird die Box für einen Tag reserviert, fallen dafür 1,70 Euro an, für die Woche 6 Euro und wer die Box für ein ganzes Jahr buchen möchte, zahlt dafür zwischen 86 (oben) und 96 (unten) Euro. Bei der Jahresbuchung fallen zuzüglich noch 75 Euro Versicherung an. Jede Radbox ist separat buch- und bedienbar. Sämtliche Boxen im Erdgeschoss sind mit Lademöglichkeiten für E-Bikes ausgestattet. Dazu kommen noch eine Innenbeleuchtung, eine Vorrichtung zum Verstauen von Regenkleidung sowie für den Helm. Die VMOBIL Radboxen können unter www.vmobil.at/radbox gebucht werden. Für bestehende VMOBIL-Kund*innen ist dies auch unter www.vmobil.at/kundenportal möglich. EM