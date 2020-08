Neue Rad- und Fußwegbrücke über den Kugelbeerbach

Lochau. Beim Projekt „Hochwasserschutzausbau Kugelbeerbach“ laufen derzeit die Arbeiten auf dem rund 120 Meter langen Teilstück von der Brücke Kugelbeerweg bis zur Brücke L 1 Landstraße. Schwerpunkt ist hier die neue Rad- und Fußwegbrücke.

So wurden in den letzten Wochen die beiden Widerlager für die Verlegung der Tragwerke für die neue Brücke als sicherer Verbindungsweg vom Schulzentrum Richtung GH Wellenhof und dem Wohngebiet Am Stein hochbetoniert. Mit eingebaut sind hier auch die Versorgungsleitungen. Der neue Übergang ersetzt den alten, schmalen Steg. Dieser wurde entsprechend angehoben und verbreitert.