Neue Perspektiven für Sportkegler durch Gründung von Spielgemeinschaft

Der SKC EHG Dornbirn feiert Jubiläum und Kooperation mit den Harder Sportkeglern.

Dornbirn/Hard. Seit die Mannschaft des Sportkegelvereines ATSV Hard während der Meisterschaft 2021/22 abgemeldet wurde, wird die Kegelanlage des Freizeitzentrums Hard mit acht Bahnen nicht mehr für den Spielbetrieb des Vorarlberger Sportkegelverbandes genützt. Nun haben die Sektion Kegeln des SKC EHG Dornbirn und des ATSV Hard eine Spielgemeinschaft gegründet und damit die Sportkegelanlage, die 2004 in der Nähe des Sportzentrums am See eröffnet wurde, aus dem Schlummerzustand geweckt.