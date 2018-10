Neue Paten für Sika-und Damwild

Engagement für den Wildpark: Frida und Mona freuen sich über Patinnen.

FELDKIRCH Die Patenschaft für eine Wildkatze: Die konnte Dominik Griss aus Rankweil seiner Frau Hannah zum Geburtstag nicht mehr schenken, weil die Wildkatzen längst vergeben sind. Aber an der Patenschaft für das Damwild-Tier „Frida“ hatte Hannah Griss ebenso viel Freude. Hannah hat als gebürtige Tirolerin unsere heimische Tierwelt im Alpenzoo Innsbruck schätzen gelernt und ist nach ihrem Umzug nach Vorarlberg begeisterte Wildpark-Besucherin geblieben, jetzt eben in Feldkirch. Der Anlass für das Geschenk neben Hannahs Geburtstag: In etwa dreieinhalb Monaten bekommen Hannah und Dominik ihr erstes Kind. Und der Name Frida? Der kommt von einem netten gleichnamigen Lokal in Hohenems.