Neue Offensivvariante macht sich beim SCR Altach bezahlt

Neue Offensivvariante lohnte sich fast: SCR Altach verliert gegen Meister Young Boys Bern knapp

Zwei Tore reichten Bundesligist SCR Altach im gelungenen Test vor 500 Zuschauern in Nenzing gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern zu keinem Remis. Trotzdem ist die Handschrift von SCRA-Neocoach Werner Grabherr schon in der zweiten Formüberprüfung und wenigen Übungseinheiten deutlich erkennbar und lässt für die Zukunft einiges erwarten. Das neue Spielsystem 3/5/2 wurde über weite Strecken gegen den Schweizer Champion von Philipp Netzer und Co. schon sehr gut umgesetzt. 23 Spieler wurden im Test eingesetzt. Schon vor dem Anpfiff gab es einen Transfer der Rheindörfler: Angreifer Nikola Zivotic wechselt leihweise ein Jahr zum Zweitligaaufsteiger SV Lafnitz und erhält dort Spielpraxis. Zwei der drei Altach Testspieler Joshua Gatt und Sherko Gubari hinterließen einen starken Eindruck, letzterer erzielte einen wunderschönen Treffer. Gatt (muskuläre Probleme nach 45 Minuten) und der Torschütze Gubari wären eine gute Alternative im Offensivspiel der Rheindörfler. Fahad Bardiro spielte nur 15 Minuten, eine Aussagekraft ist nur schwer möglich. Eine Entscheidung ob die drei Testspieler verpflichtet werden entscheidet sich in den nächsten Tagen. Pech für Altach-Angreifer Adrian Grbic, der schon nach einer Viertelstunde mit einer Schienbeinverletzung vom Platz musste. „Zwei der drei Gegentore haben wir uns selbst geschossen. Das Ergebnis ist aber zweitrangig. Die Tore nach Standards müssen wir abstellen. Die gezeigte Leistung war sehr ansprechend und die Fortschritte sind deutlich erkennbar. Wir müssen eine Grundlage für das neue moderne Spielsystem in der Testphase schaffen um auch noch variabler werden zu können. Die Stabilität bildet einen Schwerpunkt“, sagt Altach Neocoach Werner Grabherr. Auch Altach Sportdirektor Georg Zellhofer war mit der Vorstellung der Mannschaft trotz den harten Einheiten zufrieden. Ein Sextett mit Mahop, Zottele, Dobras, Müller, Karic und Piesinger konnten verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden bzw. wurden wegen einer Vorsichtsmaßnahme kein Risiko eingegangen.