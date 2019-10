Neue Ã¶ffentliche SpielplÃ¤tze in Bludenz

Bludenz. Die Bludenzer Kinder können sich seit kurzem über zwei neue Spielplätze freuen. In den beiden Ortsteilen Obdorf und Brunnenfeld konnte die Stadt Bludenz in Kooperation mit privaten Wohnbauträgern die Errichtung zweier Spielstätten realisieren.

Mit den Spielplätzen bei den Wohnanlagen Obdorfpark und Maierhof werden zwei neue Gebiete erschlossen, die bisher noch keine bzw. nur eine abseits gelegene Spielmöglichkeit bieten konnten. Damit kann die Stadt Bludenz künftig auch in Ortsteilen, in denen keine städtischen Flächen zur Verfügung stehen, den Bewohnerinnen und Bewohnern einen öffentlichen Spielraum anbieten. „Dank der Kooperation mit den privaten Wohnbauträgern können wir es Kindern in Bludenz ermöglichen, innerhalb von 500m einen städtischen Spielraum zu erreichen. Mit diesem Modell ist Bludenz ein Vorreiter in Vorarlberg. Es ist wichtig, Kindern diesen uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Spielräumen gewährleisten zu können“, so Bürgermeister Mandi Katzenmayer.