Neue Neurologie-Facharztpraxis in Bludenz

Am 5.Oktober 2020 eröffnet die Neurologin, Dr. Ute Witzani, ihre Facharztpraxis für Neurologie für alle Kassen sowie Privatpatienten.

Somit erhält der Bezirk Bludenz wieder ein kassenärztliches Angebot für Neurologie mit den Ordinationsräumlichkeiten in der Fohrenburgstraße 4 in Bludenz (nähe Bahnhof, vis a vis Fa Mondelez). Neben der Tätigkeit in der Praxis wird Frau Dr. Witzani auch konsularische Tätigkeiten im LKH Bludenz durchführen.