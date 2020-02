Neue Mobilität für Pflegepersonal

Neue Fahrzeuge für den Krankenpflegeverein Nofels.

FELDKIRCH Ohne Auto geht es nicht. Das gilt zumindest für das Pflegepersonal des Krankenpflegevereins (KPV) Nofels. Tagtäglich machen sie sich auf den Weg zu ihren Patienten und deren Angehörigen in Nofels.

Dank der Unterstützung durch das Land Vorarlberg, der Sponsoren Sparkasse Feldkirch, Blüte Blatt & so, Zahnmedizinisches Institut Dr. Burger und Apotheke Novale konnten zwei in die Jahre gekommene Dienstfahrzeuge durch neue VW up ersetzt werden. Mit den zur Verfügung stehenden Geldmitteln des Vereins konnte dabei sparsamst umgangen werden. Sowohl die Abwicklung im Vorfeld als auch die Übergabe der Autos durch die Firma Auto Linher GmbH gestaltete sich durchaus unkompliziert. Mit dieser Neuanschaffung ist die Mobilität des KPV Nofels wieder für mehrere Jahre gesichert.