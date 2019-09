Neue MitarbeiterInnen im Rathaus

Drei neue MitarbeiterInnen konnten im Rathaus Rankweil gewonnen werden: Manuel Massenbauer, Iris Loacker und Julia Pfleger verstärken seit kurzem die Teams in den Bereichen Offene Jugendarbeit, Schülerbetreuung und im Bürgerservice.

Iris Loacker heißt die neue Verantwortliche für den Bereich Schülerbetreuung in Rankweil. Die Götznerin war viele Jahre als Bankangestellte tätig und freut sich nun über die neue Herausforderung. Sie schätzt an ihrem Arbeitsbereich vor allem den direkten Kontakt mit den Menschen. Privat verbringt die 45-Jährige ihre Freizeit gerne in der Natur und mit Reisen.