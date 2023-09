Neue Location für Kleidertausch

Die Kleidertauschbörse zieht vom dô in die Mittelschule Hasenfeld.

Lustenau Bei der am kommenden Samstag stattfindenden Kleidertauschbörse dreht sich alles um das Tauschen nicht mehr gebrauchter Kleidungsstücke. Kleidertauschfans kommen dabei ganz auf ihre Kosten. Nicht mehr benötigte und gut erhaltene Stücke dürfen nächsten Freitag bei den Organisatorinnen von 15 bis 17 Uhr in der Mittelschule Hasenfeld abgegeben werden. Der Tausch findet am darauffolgenden Tag von zehn bis zwölf Uhr ebenfalls in der Mittelschule statt.