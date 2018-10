Neue Lieder von Teddy Eddy

Auf der Kilbi präsentiert Ingrid Hofer erstmals ihre neue Kinder-CD.

Apropos Tanzen: Noch bevor sich Ingrid Hofer an die neue CD gemacht hat, hat sie im Winter neun Tanzvideos zu den Hits des ersten Albums aufgenommen. Unterstützung bekam sie dabei von begeisterten Tänzern ab eineinhalb Jahren sowie vom jungen Filmemacher Michael Groß aus Feldkirch. Songs wie „Allez hopp“ oder „Ich begrüße den Tag“ bringen die ganze Familie in Schwung – zu sehen gibt es sie auf dem Teddy Eddy YouTube-Kanal.

Bei Kindern im Vorschulalter sind Teddy Eddy – den man auch als Kuschelbär kaufen kann – und seine Erfinderin inzwischen echte Berühmtheiten. „Mama, Mama, ich habe die Mama von Teddy Eddy gesehen“ rief vor kurzem ein Kind, als es Ingrid Hofer in einem Einkaufszentrum auf der Rolltreppe erblickte. Solche Begegnungen und die vielen positiven Rückmeldungen in sozialen Medien motivieren Ingrid Hofer ihren Traum weiterzuleben. „Besonders berührt hat mich die Geschichte eines Vierjährigen mit erheblichen Sprachdefiziten – seine Logopädin hat erzählt, dass ihm das Reden leichter fällt, wenn er seinen Teddy Eddy dabei hat. Allein für dieses Kind hat sich der ganze Aufwand gelohnt“, erzählt die Komponistin und Sängerin.

„Die Lieder fallen mir einfach so ein“, behauptet Ingrid Hofer, die als Mama von drei Kindern aus dem Vollen schöpfen kann. Der Jüngste Enrico ist laut seiner Mama ein „totaler Rowdy“ – er war die Inspiration zu den zwei Buben-Songs „Go Kart“ und „Tatütata“ auf der neuen CD. Ansonsten ist es eine bunte Mischung mit Krabbelliedern für die ganz Kleinen und Tanzliedern für die Größeren. Alle Songs erzählen von den Alltagserlebnissen von Kim und ihrem besonderen Teddybären. Für die Arrangements zeichnet wie beim ersten Album Reinhard Franz verantwortlich, in dessen Tonstudio die Lieder auch aufgenommen wurden. Und nicht nur das: Die siebenjährige Tochter des Produzenten Sophie Antonietti hat auch einen Song beigesteuert – „Ich mag dich“ hat sie selber komponiert. Ein Lied hat Ingrids Mama Veronika Hofer geschrieben: „Nadelkissen komm herbei“ ist ein typisches Oma-Lied. Um den Vertrieb muss sich Ingrid Hofer diesmal nicht kümmern – die CD erscheint im Verlag edition v.

Erstmals präsentiert wird die neue CD „Teddy Eddy – Superheld“ bei der Lustenauer Kilbi am kommenden Sonntag. „Ich bin schon gespannt, wie die neuen Lieder ankommen. Mein Wunsch ist es, dass die Leute eine Gaudi haben und zum Singen und Tanzen animiert werden. Musik ist einfach so wichtig im Leben!“, so Ingrid Hofer. Eine eigene CD-Präsentation mit Live-Konzert und Mitmach-Tänzen gibt es dann am 20. und 21. Oktober 2018 jeweils um 15 Uhr im Lustenauer Theresienheim.