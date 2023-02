Neue Lernlandschaft für MS Kirchdorf

Die Mittelschule Kirchdorf hat ihre neue Lernlandschaft diese Woche feierlich eröffnet.

Lustenau Man kann sich glücklich schätzen als Schüler oder Schülerin der Mittelschule Kirchdorf. Seit drei Wochen hat die Schule im Herzen von Lustenau ihre neue Lernlandschaft in Verwendung. Große, lichtdurchflutete Räume, gemütliche Ecken, um in den Büchern zu schmökern und sechseckige Tischgruppen machen ein interaktives Lernen möglich. „Die Schüler genießen es hier sehr. Es ist ein ganz anderes Feeling. Auch wir Pädagogen sind gerne in der neuen Lernlandschaft“, erzählte Lehrer Daniel Sobkova (37). Schüler und Lehrpersonen nutzen die neue Errungenschaft in ihrer Schule intensiv.

Motivation für Schüler

„Seitdem wir die Möbel vor drei Wochen erhalten haben, ist unsere Lernlandschaft so gut wie durchgehend besetzt. Ich nutze sie gerne um mit meinen Schülern die Planarbeit – also das freie Arbeiten – durchzuführen“, sagte Lehrerin Patricia Otero (32). Sie erzählt, dass es sogar schon eine Liste im Konferenzzimmer gibt, um den Raum für seine Klasse reservieren zu können. „Jeder will die Lernlandschaft nutzen. Letzthin waren sogar Schüler verschiedener Schulstufen gleichzeitig hier“, sagte Direktorin Sabine Müller.

Begegnungszone für alle

„Dass Schüler aus verschiedenen Klassenstufen auch zusammenarbeiten können, hat sich nun in der Lernlandschaft herauskristallisiert“, sagte Müller erfreut. Die neuen modernen Räumlichkeiten betrachtet sie als ersten Schritt in Richtung Ganztagesschule. „Wir wollen über kurz oder lang pro Schulstufe eine Ganztagesklasse anbieten“, erklärte sie. Doch überstürtzen möchte sie da nichts. „Gut Ding braucht Weile. Wir haben bereits einige Ganztagesschulen besucht und arbeiten für uns ein passendes Konzept aus, damit wir dann gut vorbereitet sind.“

Lernlandschaft gefördert

Die Mittelschule Kirchdorf nahm vor zwei Jahren am Entwicklungs- und Forschungsprojekt „100 Schulen – 1000 Chancen“ vom Bund teil und erhielt ein Budget von 150.000 Euro. „Wir entschieden uns für eine Lernlandschaft, in der für unsere Schüler auch eine klassenübergreifende Nachmittagsbetreuung stattfinden kann“, erzählte Sabine Müller den zahlreichen Gästen, die zur feierlichen Eröffnung gekommen sind. Neben Vizebürgermeister Daniel Steinhofer (ÖVP), Bildungsrätin Doris Dobros (FPÖ), Gemeinderätin Eveline Mairer (Grüne), Gudrun Ilg von der Abteilung Bildung und Jugend war auch das gesamte Lehrerkollegium bei der Eröffnung dabei. „Ich freue mich sehr, dass auch ein Großteil der Direktorinnen und Direktoren der Lustenauer Schulen zu uns heute gekommen sind“, sagte Müller.

Lobende Worte für Gemeinde

Direktorin Müller bedankte sich bei der Gemeinde Lustenau, die sie bei dem Bau der Lernlandschaft unterstützt hatte. „Die Gemeinde hat unsere Lernlandschaft dankenswerterweise vorfinanziert, dadurch konnten wir alle Umbauarbeiten in den Sommerferien durchführen“, erklärte Müller. Nun erfreuen sich die Schüler über einem neuen Ort in ihrer Schule, bei dem Begegnungen stattfinden können. Schüler wie Lehrer sind stolz auf ihre neue Lernlandschaft und haben dies auch mit der Produktion eines Tanzvideos in den neuen Räumlichkeiten zum Ausdruck gebracht. Dieses wurde auf der Homepage der Schule veröffentlicht. Bvs

Wie gefällt euch die Lernlandschaft?

„Die Schüler sind hier sehr motiviert, wenn sie in den Raum kommen. Es ist ein interaktiver Ort, in dem wir frei arbeiten können. Durch die Tischanordnung können sich die Schüler während der Planarbeit gut miteinander austauschen.“ Patricia Otero (32), Lehrerin

„Ich komme in der Mittagsbetreuung mit den Schülern hier her. Die Lernlandschaft kommt bei ihnen sehr gut an. Die Räumlichkeiten sind angenehm gestaltet worden, was zum Verweilen einlädt. Wir Lehrer und die Schüler genießen die Zeit in der Lernlandschaft.“ Daniel Sobkova (37), Lehrer