Neue Leitung an der Öko-Mittelschule Mäder

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird die Mäderer Mittelschule von zwei Direktorinnen geleitet.

Mit dem Start ins neue Schuljahr gab es an der Mittelschule in Mäder auch eine Neuerung in der Direktion. Nach der Pensionierung von Ludwig Hotz wird Claudia Mayer in Zukunft für den pädagogischen und repräsentativen Part an der Schule zuständig ist, während sich Sabrina Kroeger um die administrativen und organisatorischen Aufgaben kümmern wird. Beide sind schon einige Jahre an der Schule tätig und somit bestens mit den Abläufen vertraut. Dazu werden die beiden Pädagogen neben der Leitertätigkeit auch noch einige Stunden unterrichten und der Lehrkörper ist über die neue Besetzung dankbar und freut sich auf das neue Schuljahr. An der Öko-Mittelschule sind aktuell acht Klassen mit rund 200 Schülern untergebracht. MIMA