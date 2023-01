Neue Leiterin der Sparkassenfiliale Leiblachtal

Die Sparkasse Bregenz bestellt Frau Kerstin Keckeis zur neuen Leiterin der Filiale in Lochau.

Ihr beruflicher Entwicklungsweg f√ľhrte sie von Vorarlberg nach Wien und in die Schweiz, wo sie als kompetente und vertrauensw√ľrdige Finanzexpertin sehr gesch√§tzt wurde.

Anfang 2021 startete Frau Keckeis als Privatkundenberaterin in der Sparkassenfiliale Leiblachtal und etablierte sich innerhalb der letzten beiden Jahre als F√ľhrungspers√∂nlichkeit. Sie besitzt ein ausgezeichnetes Finanzwissen mit Schwerpunkt Veranlagung & Finanzierung und in ihrem t√§glichen Handeln stehen Kundenorientierung und Beratungsqualit√§t an oberster Stelle.