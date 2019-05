Neue Landesmeister im Springreiten wurden gekürt

Am Ende des dreitägigen Reitturnier in Hard standen die neuen Landesmeister/innen 2019 im Springreiten fest.

Spannende Wettkämpfe mit anspruchsvollen Parcours bis 140 cm Höhe, wurden geritten. 777 Starts, mit über 300 Pferden, in den 28 Bewerben wurden verbucht.

Im Starterfeld waren international bekannte Namen vom Springsport zu finden. Die erst zwölfjährige Lou Puch, Tochter des Paralympische Spiele Goldgewinner und Europameister Popo Puch, stellte ihr Können mit einem Sieg und zahlreichen Platzierungen unter Beweis. Der Deutsche Daniel Dassler zeigte im höchsten Springen am Sonntag Mittag, der Springprüfung über 140 cm mit Siegerrunde, dass auf seinen wunderschönen Schimmelhengst und Top-Vererber Con Spirit verlass ist. Nur sechs Paare blieben Fehlerfrei im Hauptbewerb und ritten dann im Stechen um die schnellste Zeit. Daniel Dassler gewann hier mit über 1 Sekunde Vorsprung vor seiner Landsfrau Stefanie Paul. Viele Daumen wurden für die Schweizerin Romy Herzig auf J´Jadore von het Beetjen und Sophia Heller mit Chiara erfolgreich gedrückt. Die zwei Amazonen vom Reitsport-Zentrum Hard konnten dann ihren Heimvorteil im S-Springen mit Platz 4 bzw 5 nutzen.

Die Finalbewerbe der Landesmeisterschaften im Springreiten waren an Spannung und Dramatik nicht zu überbieten.

Aber trotz Saisonanfang der Freiluftsaison wurden tolle Leistungen gezeigt. Die stärkste Klasse an Teilnehmern war bei den Amateuren, hier ritten elf Reiterinnen und Reiter um den Titel. Thomas Müller von der Reitervereinigung Birkenhof sicherte sich mit seinem Cally dann den Titel.

Pony/Haflinger Nachwuchs (8-16 Jahre) Landesmeisterin darf sich Lea Achberger von der Bregenzer Reitervereinigung nennen. Die Titel bei den Pony´s gingen an Lena Beck (Pony Allgemeine) sowie Xenia Biedermann (Pony Jugend). Gold bei den Senioren ging an Susanne Längle vom Wildfang Klaus. Elena Immler mit Curitiba, war die einzige Nachwuchsreiterin bei den Grosspferden, und darf sich jetzt über den Junioren Titel freuen. Spannend war es dafür bei den Jungen Reitern (19 – 25 Jahre), die 5 Amazonen zeigt tollen Sport, wobei die Montafonerin Lisa Maria Rudigier sich mit vier tollen Nullrunden den Titel verdient geholt hat. Bei der Allgemeinen Klasse waren dann noch von zwei Reitern, Rob Raskin und Alexander Bösch, die um Gold und Silber in der „Königsklasse“ ritten. Gekonnt und mit viel Routine holte sich der schon mehrfache Landesmeister Rob Raskin seinen nächsten Titel.