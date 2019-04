Neue Kühlanlage fürs KOM

Bestehende Anlage wird durch eine neue Wärmepumpe ersetzt.

Als Ergebnis der Suche wird nun die Grundwasseranlage stillgelegt und durch eine Wärmepumpenanlage ersetzt. Diese wird dann einerseits die Kälteerzeugung übernehmen und andererseits Abwärme direkt in die Nahwärmeversorgungsanlage liefern. Die Wärme aus der Kühlanlage reicht dabei aus, damit der Biomassekessel in den Sommermonaten abgeschaltet werden kann. Dazu wird die neue Kühlanlage durch die neu zu errichtende PV – Anlage auf dem KOM Dach mit Strom versorgt werden. Somit ist auch in diesem Fall eine optimale Auslastung der Anlage gewährleistet. Die Gemeindevertretung hat nun bei ihrer letzten Sitzung die Firma Berchtold Installationen in Dornbirn mit dem Umbau der Kühlanlage im KOM beauftragt – Nettoauftragssumme 95.348,66 Euro. MIMA