Neue Konzerttermine für Pippo Pollina und Soap&Skin

Bludenz. Die Remise-Konzerte von Pippo Pollina und Soap&Skin mussten aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider verschoben werden. Beide Termine werden im September nachgeholt.

Im Rahmen seiner „Canzoni segrete Tour“ hätte Pippo Pollina am 6. Februar auch Halt in der Remise Bludenz gemacht. Von Seiten seines Tour-Managements musste der Termin allerdings auf Herbst verlegt werden. So dürfen sich die Fans des sizilianischen Singer-Songwriters am Freitag, 16. September, auf einen Abend voller lyrischer Balladen, poetischer Protestlieder und rockiger Songs freuen.