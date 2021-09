Neue Kollektion aus kultigen Dirndlstoffen

Zwischen der Offenen Jugendarbeit und dem Stadtmuseum gibt es eine textile Kooperation.

Neu ist, dass es diesmal Dirndlstoffe Made in Dornbirn sind, die ursprünglich aus der ehemaligen Textilfabrik Franz M. Rhomberg stammen. Zahlreiche Dirndl mit dem Originalmuster gelangten zu Birgit Fleisch, der Arbeitsanleiterin in einem der Beschäftigungsprojekte der OJAD. „Solche Kleider habe ich bekommen“, zeigt sie hoch erfreut ihre tollen Funde aus dem Sortierwerk der Caritas. „Zunächst einmal ist die Waschmaschine eine Woche lang quasi ununterbrochen gelaufen“, erklärt sie die Ständer voller Kleidungsstücke in der Werkstatt. Ihr eigener positiver Bezug zum Dirndl ist immer noch präsent, für wen ihr Herz aber am meisten schlägt, wird im Laufe des Gesprächs deutlich.