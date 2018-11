Neue Kleinkindbetreuung in Bludenz

Bludenz. Bienenwabe eröffnet am 9. November 2018

Kleine Bienchen summen in Bludenz in der Raiffeisenstraße 11 – die nunmehr sechste städtische Kleinkindbetreuung wird eröffnet.

Die Kleinkindbetreuung Bienenwabe, in der 34 Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren von acht Pädagoginnen und Assistentinnen betreut werden, hat sich bereits im September in den neuen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten eingenistet.

„Die Bienenwabe ist nach den Stadtwichteln und den Bingser Zwergle bereits die dritte Betreuungseinrichtung für Kleinkinder, die wir allein in diesem Jahr eröffnen dürfen“, freut sich Bürgermeister Mandi Katzenmayer. „408 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren werden in städtischen Kleinkindbetreuungen, einer Spielgruppe und den Kindergärten betreut“, betont Stadträtin Karin Fritz die Wichtigkeit dieser Einrichtungen gerade für junge Familien und das Miteinander der Generationen in Bludenz.