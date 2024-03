Neue Initiative für mehr Sicherheit: Tempo 30 in Wohngebieten

Eine wesentliche Novelle der StVO sieht vor, Tempo 30 in Wohngebieten einzuführen, um Verkehrssicherheit zu erhöhen und Lebensqualität zu verbessern.

Die Mobilitätsorganisation VCÖ hebt die Bedeutung der Verkehrssicherheit, besonders für Kinder und ältere Menschen, hervor. Die aktuell in den Nationalrat eingebrachte 35. StVO-Novelle gilt als entscheidender Fortschritt zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Gemeinden und Städten. Durch die Herabsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in Ortsgebieten sollen der Anhalteweg halbiert, der Verkehrslärm reduziert und die Lebensqualität der Anwohner verbessert werden.