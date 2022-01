Neue Indoor-Skaterhalle in Lustenau

Im Culture Factory ist eine Skaterhalle im Entstehen.

Lustenau „Es macht durchaus Sinn in Zeiten der Pandemie mehrere Schwerpunkte für Lustenaus Jugend zu setzen“, beginnt Roman Zöhrer vom Culture Factory. Er hat sich deshalb mit seinem Team dazu entschlossen, den bekannten Jugendtreffpunkt zu einer Multifunktionshalle umzubauen, wie er erzählt. „Alles kommt raus. Wir schaffen Freiräume für Skater- und Scooterbegeisterte. Aber auch Jugendliche, die gerne Bouldern, können sich an der eigenen Boulderwand ausleben.“ Für die passende Musik gibt es einen eigenen DJ-Tisch. Eine Slackline und Tischfußballtische sowie mehrere kleinere Nischen laden zum Verweilen ein.

Das Culture Factory ist seit diesem Jahr autonom und fast ausschließlich auf private Sponsoren angewiesen. „Ich spreche hier aktiv die Lustenauer Firmen an, um Partner des Culture Factory zu werden“, so Zöhrer. Er versucht nun mit wenig Ausgaben das Maximum für die Jugend herauszuholen. „Es wäre schade, wenn das Culture Factory den Bach runter geht. Wir haben uns in den vergangenen Jahren viel aufgebaut“, erzählt Zöhrer auf die Frage, weshalb er ohne finanzielle Unterstützung dieses Projekt wagt. Nun gilt es zu sehen, wie die Jugendlichen dieses Angebot annehmen werden. Eine dezentrale Jugend- und Kulturarbeit sieht er als großen Vorteil für die Jugendlichen. „Es soll mehrere Treffpunkte für Jugendliche geben. Zum Vergleich: es gibt ja auch nicht nur einen Spielplatz in Lustenau.“